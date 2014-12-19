Яценюк пообещал сократить количество веерных отключений электричества до конца года

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Я сделаю все возможное для того, чтобы до Нового года по крайней мере сократить количество веерных отключений", - сказал он.

При этом премьер призвал граждан с пониманием отнестись к подобным мероприятиям, поскольку ситуация на рынке энергетики остается сложной. В то же время он потребовал от Министерства энергетики и угольной промышленности Украины предоставить графики отключений.

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«Я дал поручение министру (Владимиру Демчишину – УНИАН) предоставить графики отключений, в том числе принять меры по равномерному отключению, в том числе тех территорий, которые даже временно неподконтрольны украинской власти».

Ранее УНИАН сообщал, что Кабмин разрешил всем компаниям импортировать электроэнергию от любых поставщиков.

Также сообщалось, что с начала декабря в Украине начали осуществляться веерные отключения электроэнергии, которые связаны с высоким ее потреблением в условиях недопроизводства электроэнергии генерирующими компаниями. По информации «Укрэнерго», дисбаланс между производством и потреблением электроэнергии образовался в результате аварийных ремонтов 27 мощных энергогенерирующих единиц на электростанциях генерирующих компаний, низких запасов угля на складах теплоэлектростанций, а также из-за недостаточности гидроресурсов на ГЭС.