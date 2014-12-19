Цены на нефть Brent поднялись немного выше $60 за баррель

Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16.52 мск вырос в цене на $0,98 (1,65%) — до $60,25 за баррель, пишут Ведомости со ссылкой на Bloomberg.

Цена январского фьючерса на нефть WTI поднялась к этому времени на $1,26 (2,33%) — до $55,37 за баррель.

Волатильность опционов на ближайший по сроку контракт на WTI (январский) в пятницу превысила 51%, тогда как волатильность для контрактов на Brent достигла максимума с 2011 г.

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Ранее в пятницу депутат иракского парламента Хайтам ад-Джибури заявил, что Ирак остановит новые инвестиции в нефтяные проекты, если цены на нефть упадут до $50 за баррель. Проект бюджета Ирака на 2015 г. исходит из средней цены нефти $70 за баррель.

Накануне вечером индексные фьючерсы на нефть Brent упали и приблизились к пятилетним минимумам. К закрытию рынка в четверг стоимость фьючерсов опустилась на $1,91 (3,12%) и составила $59,27 за баррель. Однако в течении дня цены также достигали $60 за баррель.