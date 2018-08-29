Выполнение Украиной требований МВФ по цене на газ является критически важным - ЕБА

Бизнес-сообщество надеется, что визит миссии МВФ завершится договоренностью о предоставлении Украине очередного транша.

Перед украинскими властями стоит непростая задача конструктивно провести переговоры с представителями Международного валютного фонда, миссия которого будет работать в Киеве с 6 сентября, при этом выполнение условий о цене на газ является критически важным.

Читайте такжеГройсман дал понять, что цены на газ таки поднимут

Об этом говорится в сообщении Европейской Бизнес Ассоциации, переданном УНИАН.

Бизнес-сообщество надеется, что визит миссии МВФ завершится договоренностью о предоставлении Украине очередного кредитного транша, а также наша страна выполнит условия для получения 800 миллионов долларов займа от Всемирного Банка и 500 миллионов евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.

В ассоциации напомнили, что еще одним из шагов по программе с МВФ является контроль за дефицитом бюджета.

Также в ассоциации призвали, не откладывая на второй план, принимать меры для проведения земельной реформы, борьбы с коррупцией и снижения теневой экономики, что тоже предусмотрено программой.

Справка УНИАН. Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 миллиарда долларов, из которых Украина получила 8,7 миллиарда долларов, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 миллиарда долларов.

Согласно заявлению постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, миссия Фонда по обращению украинских властей посетит Киев в период с 6 по 19 сентября.