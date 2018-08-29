Газ для населения не подорожает до октября

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с МВФ.

Кабинет министров Украины продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 1 октября, тем самым оставив неизменной цену на газ для населения.

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Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 29 августа, сообщил УНИАН источник в Кабмине исключительно на правах анонимности.

При этом министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик не стал отвечать на вопросы журналистов после заседания правительства.

Таким образом, он не прокомментировал данный вопрос.

В то же время, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" на своей странице в Facebook, со ссылкой на другие СМИ, сообщила о продлении спецобязательств до 1 октября.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение не повышать цену на газ для населения с апреля этого года. Документ предусматривает продление специальных обязательств Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по продаже облгазам и теплокоммунэнерго природного газа без изменения цены до 1 июня. 30 мая Кабмин продлил спецобязательства «Нафтогаза» по продаже газа для нужд населения до 1 августа 2018 года, а 26 июля - до 1 сентября.

Цена газа для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с МВФ. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета. На данный момент приведение цены на газ к импортному паритету соответствует ее повышению приблизительно на 30%.

По информации источника УНИАН, правительство в рамках переговоров с МВФ предлагало несколько вариантов постепенного повышения цены, однако представители Фонда отвергли предложения Кабинета министров.