На Ташлыкской ГАЭС завершена годовая ремонтная кампания

Гидроэнергетики Ташлыкской ГАЭС завершили годовую ремонтную кампанию 2018 года на основном оборудовании.

«Планово-предупредительные ремонты обоих агрегатов гидроаккумулирующей станции выполнены. По состоянию на сегодня Ташлыкская ГАЭС готова к работе в период осенне-зимнего максимума нагрузки», - констатирует главный инженер каскада ГЭС-ГАЭС ОП ЮУАЭС Сергей Музыченко.

Ремонтные работы на агрегатах ТГАЭС продолжались, начиная с июня. Объем выполненного значительный. Осуществлены текущие ремонты гидрогенераторов-двигателей с заменой уплотняющего материала статоров генераторов, текущие ремонты гидротурбин и дополнительные работы по замене узлов охлаждающего оборудования. Отремонтировано вспомогательное оборудование гидроагрегатов. Возобновлена работоспособность систем релейной защиты и автоматики. Осуществлен ремонт проточной части тоннельного водовода гидроагрегата №2.

Параллельно с ремонтами гидроагрегатов произведены необходимые ремонтные работы на высоковольтной линии 330 кВ «Ташлык-1», соединяющей ТГАЭС с Южно-Украинской атомной станцией. В частности, здесь завершено оборудование траверс электроопор в районе пруда-охладителя ЮУАЭС механическими отпугивателями птиц. Необходимость их применения вызвана тем, что, охотясь на рыбу, пернатые часто использовали опоры и грозозащитные тросы воздушных линий в качестве мест для посадки. А их активная жизнедеятельность приводила к коротким замыканиям и технологическим нарушениям. Первые отпугиватели были установлены в 2014 году. Доказательством их эффективности служит тот факт, что за последний год аварийных отключений из-за птиц не было.

По информации С. Музыченко, с выбором временного промежутка для ремонта линии «Ташлык-1» возникли определенные трудности. Диспетчеры объединенной энергосистемы какое-то время не давали разрешения на его выполнение, потому что отключение линии автоматически приводит к остановке обоих гидроагрегатов Ташлыкской ГАЭС. А энергосистема не могла позволить себе остаться без регулятора нагрузки в южном энергосекторе. И все же время было выделено. Понимая важность порученной работы, специалисты каскада ГЭС-ГАЭС и привлеченных подрядных организаций вместо 10 отведенных суток справились с поставленной задачей за 4 дня. «Все, что было запланировано, выполнено в штатном режиме. Благодаря умелым и консолидированным действиям персонала ГАЭС и подрядчиков удалось сократить ремонт не только линии «Ташлык-1», но и на сутки раньше установленного срока ввести в работу гидроагрегат №1 гидроаккумулирующей станции», - отмечает главный инженер каскада ГЭС-ГАЭС Южно-Украинского энергокомплекса.

Справка. Высокоманевренная Ташлыкская ГАЭС - одна из составляющих Южно-Украинского энергокомплекса, являющегося единственным в Украине предприятием с комплексным использованием базовых ядерных, маневренных гидроаккумулирующих мощностей и водных ресурсов реки Южный Буг. Основное назначение ТГАЭС - производство электроэнергии для покрытия вечерних и утренних пиков потребления и использование избыточной ночной энергии.

На данном этапе на Южно-Украинском энергокомплексе в эксплуатации находятся 3 атомных энергоблока суммарной мощностью 3000 МВт Южно-Украинской АЭС, 2 гидроагрегата суммарной мощностью 9,8 МВт Александровской ГЭС и 2 гидроагрегата общей рабочей мощностью в генераторном режиме 320 МВт Ташлыкской ГАЭС.

Сооружение гидроаккумулирующей электростанции продолжается. Распоряжением Кабинета Министров Украины от 21 ноября 2007 года "Об утверждении проекта завершения строительства Ташлыкской ГАЭС" определен ввод в эксплуатацию шести гидроагрегатов ТГАЭС общей мощностью 906 МВт.