На Ровенской АЭС успешно прошла очередная инспекция МАГАТЭ

На Ровенской АЭС проведен технический визит и инспекцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое осуществляет контроль применения гарантий в отношении ядерного материала в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ.

Гарантии МАГАТЭ являются неотъемлемой частью международного режима нераспространения в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

В рамках технического визита МАГАТЭ техники Селим Уйгур и Стефан Макналти провели техническое переоснащение систем видеонаблюдения реакторного отделения энергоблока №4, установили металлические печати на камеры видеонаблюдения и контрольные модули МАГАТЭ.

Во время посещения инспекторами МАГАТЭ Тамоки Ямагучи и Катрин Поттер на площадке ОП РАЭС выполнен выборочную проверку задекларированной Ровенской АЭС информации согласно статье 4 Договора о предоставлении дополнительного доступа, а также плановую проверку ядерного топлива на энергоблоке № 4 после перегрузки реактора. Установлены печати между бассейном выдержки и бассейном перегрузки ядерного топлива в центральном зале реакторного отделения, приборами ICVD проверено отработанное ядерное топливо в бассейне выдержки, с помощью телекамеры машины перегрузочной визуально проверено активную зону реактора.

Все работы проводились с участием Владимира Краснощоченка, начальника Инспекции на РАЭС Госатомрегулирования Украины. Как отметил Вадим Борис, начальник отдела ядерной безопасности РАЭС, инспекция проведена в установленные сроки и в полном объеме, подтверждено инспекторами МАГАТЭ, что цель инспекций была достигнута.