Центр подготовки ремонтного персонала ЗАЭС обучает иностранных специалистов

Первые пробные занятия проходят в основном на десяти тренажерах, чтобы определить, какое количество персонала Центр сможет обучать одновременно, сколько при этом будет задействовано инструкторов, сколько времени продлится обучение.

Первыми иностранцами, которые познакомились с Центром, стали студенты и преподаватели Анкарского университета (Турция) при проведении Летней ядерной школы, в которой участвовали представители отечественных и зарубежных вузов.

Следом за ними - группа китайских специалистов, которые в течение пяти дней изучали технологический процесс разборки реактора ВВЭР-1000 с перегрузкой топлива.

Инструкторы, читая полный курс, каждую операцию, элемент, оснастку, документацию рассматривают очень детально, так как основная задача Центра - дать не только знания, но и практические умения.

На данный момент проведено четыре занятия - по электрическому направлению, по контролю металла и сварке, по машине перегрузочной и на стенде приводов системы управления и защиты.

В августе прошли занятия по аварийным предупредительным защитам и на стенде испытания трубопроводной арматуры. А затем ещё три - по реактору. Тренажёры по реактору и перегрузочной машине - самые востребованные.

В конце сентября - октябре для персонала Запорожской АЭС инструкторы прочитают курс по направлениям арматура и вращающиеся механизмы. Его проведут не только для ремонтного, но и для оперативного персонала.

В ноябре Запорожскую АЭС посетит делегация ВАО АЭС. Цель визита - ознакомиться с возможностями тренажёрного комплекса, ведь заинтересованы в обучении своего ремонтного персонала многие АЭС, на которых эксплуатируются энергоблоки с реактором ВВЭР-1000.

«Мы собираем заявки на обучение, чтобы провести логистику и спланировать график занятий на следующий год не только для персонала нашей станции, но и всей Компании. Также в 2019 году планируем обучение для Анкарского университета и ожидаем китайских специалистов. Есть запрос от шведских компаний на подготовку у нас их персонала», - рассказал заместитель ГС АЭС по подготовке ремонтного персонала Александр Кулибов.