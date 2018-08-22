ЗАЭС завершила общественные обсуждения по продлению срока эксплуатации энергоблока №4

Запорожская АЭС завершила цикл встреч с общественностью региона расположения АЭС по вопросам обоснования безопасности продления срока эксплуатации энергоблока №4.

По решению органов государственной власти и местного самоуправления населенных пунктов зоны наблюдения ЗАЭС в период с 06 июля по 14 августа 2018 были подготовлены и проведены 11 встреч с общественностью в формате общественных слушаний, на которых присутствовал 371 человек.

Встречи были проведены с жителями Великой Белозерки и Великобелозерского района, города Никополя, Никопольского района, Томаковки и Томаковского района, сел Новоднепровки, Нововодяного, Днепровки, Каменско-Днепровской объединенной территориальной общины, Энергодара, Марганца и Днепрорудного.

В ходе встреч с общественностью региона расположения атомной станции специалистами была проведена масштабная разъяснительная работа по вопросам безопасности продления срока эксплуатации четвертого энергоблока. На встречах были представлены доклады, охватывающие все технические аспекты процесса продления, результаты периодической переоценки безопасности энергоблока №4, систему радиационного контроля и природоохранной деятельности ОП «Запорожская АЭС». Представители станции ответили на все вопросы, поступившие от участников мероприятий.

Самым распространенным и наболевшим вопросом для жителей региона расположения Запорожской АЭС оказался вопрос льготного лимита потребления электроэнергии, размер которого в современных условиях очень незначительный. Во время встреч звучали многочисленные предложения по уменьшению тарифа на электроэнергию для населенных пунктов, расположенных вблизи от атомной станции.

Также были озвучены вопросы увеличения количества льгот жителям 30-ти км зоны, организации и ведения постоянного медицинского мониторинга здоровья населения, социальных выплат, оповещения и путей эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций, установки информационных табло, расширения зоны наблюдения. Кроме социальных вопросов, присутствующих на встречах интересовали вопросы безопасной эксплуатации энергоблоков, диверсификации поставок ядерного топлива и безопасного хранения отработанного ядерного топлива на площадке Запорожской АЭС.

По результатам запланированных мероприятий будет подготовлен отчёт о проведении встреч с общественностью региона расположения ЗАЭС, ознакомиться с которым сможет каждый желающий на сайте Запорожской АЭС www.npp.zp.ua в разделе Производство/Продление эксплуатации/Документы.

Решение о продлении срока эксплуатации энергоблока № 4 ЗАЭС будет принимать Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) после изучения и утверждения «Отчета по периодической переоценке безопасности».

С целью привлечения общественности к обсуждению вопросов по принятию решений, которые могут влиять на состояние окружающей среды, предоставление возможности свободного доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти ГИЯРУ проведет публичное общественное обсуждение вопроса возможности продления срока эксплуатации ядерной установки - энергоблока №4 Запорожской АЭС. В рамках обсуждения будут проведены заключительные общественные слушания ГИЯРУ при участии ГП «НАЭК «Энергоатом» по проекту решения о продлении срока эксплуатации энергоблока №4 ЗАЭС.