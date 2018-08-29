Акционеры "Альфа-Банка" вложат 2 млрд евро в добычу нефти и газа в Норвегии

Самым важным проектом DEA Group считает разработку месторождения Dvalin.

Международная нефтегазовая компания DEA Group со штаб-квартирой в Гамбурге вложит более 2 млрд евро в проекты в Норвегии, включая разработку месторождения газа Dvalin. Об этом сообщается на сайте компании.

Также структура, подконтрольная L1 Energy совладельцев "Альфа-Групп", намерена удвоить производство на Норвежском континентальном шельфе, говорится в сообщении.

Самым важным проектом DEA Group считает разработку месторождения Dvalin, а спустя несколько лет планирует удвоить объем добычи на норвежском шельфе, пишут СМИ.

"DEA обладает значительным и сбалансированным портфелем [проектов] на всех областях шельфа. Сейчас мы сконцентрировались на [обнаруженном в 2010 году газовом месторождении] Dvalin, оператором которого являемся мы сами. Добыча, согласно планам, стартует в 2020 году. В этот проект уходит большая часть инвестиций", — рассказала глава компании Мария Ханссен.

"Однако, обладая долей в 50%, мы является основным акционером разработки [нефтегазового месторождения] Njord. Вместе с оператором, компанией Equinor, мы работаем над улучшением имеющихся установок и планируем впоследствии разрабатывать и интегрировать месторождение Bauge Field", — добавила она.

Также, по ее словам, компания в партнерстве с другими разрабатывает месторождение Nova в северной части Норвежского моря, добыча на этом участке начнется в 2021 году.

Когда все эти проекты будут запущены, объем добычи компании в Норвегии удвоится, рассказала Ханссен.

По данным компании, DEA работает на континентальном шельфе Норвегии на протяжении более 45 лет, совокупный объем производства составляет около 55 тыс. БНЭ в день.

DEA принадлежала немецкой энергетической компании RWE, та выставила ее на продажу в 2013 году. Покупкой заинтересовались Wintershall, L1 Energyи консорциум KKR и Kufpec. В 2014 году структура Фридмана приобрела компанию, стоимость которой оценили более чем в 5 млрд евро.

L1 Energy – подразделение LetterOne Group, отвечающее за инвестиции в международный нефтегазовый сектор. В свою очередь, LetterOne –инвестиционная структура, созданная акционерами "Альфа-Групп" для инвестирования в международные активы в нефтегазовой и телекоммуникационной отраслях.

Впоследствии спектр отраслей и регионов расширился за счет вложений в ритейл и здравоохранение. В настоящее время, кроме инвестиций в европейский энергетические активы, LetterOne владеет долями в телекоммуникационном холдинге VEON, британской сети магазинов здорового питания Holland & Barrett, а также инвестировала 200 млн долларов в Uber.