В Нидерландах по иску «Нафтогаза» арестовали принадлежащие «Газпрому» акции «Голубого потока»

Украинская компания добивается взыскания с «Газпрома» более $2,5 млрд.

Окружной суд Амстердама от 30 мая 2018 года постановил арестовать принадлежащие «Газпрому» акции оператора газопровода «Голубой поток» Blue Stream Pipeline Company B.V. (BSPC) по иску НАК «Нафтогаз Украины», следует из ежеквартального отчета «Газпрома». Также арест наложен на погашение задолженности BSPC перед «Газпромом».

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«30 мая 2018 года на акции организации «Блю Стрим Пайплайн Компани Б.В.», принадлежащие ПАО «Газпром», а также на погашение задолженности «Блю Стрим Пайплайн Компани Б.В.» перед ПАО «Газпром» наложен арест в соответствии с постановлением Окружного суда города Амстердама», — говорится в документе, передает РБК.

Ограничительные меры наложены Окружным судом Амстердама в рамках разбирательства по делу о взыскании с «Газпрома» $2,56 млрд по итогам спора с «Нафтогазом», завершившегося в Арбитраже Стокгольма.

Blue Stream Pipeline Company B.V. — совместное предприятие «Газпрома» и итальянской Eni, созданное в 1999 году на паритетных началах для реализации проекта строительства газопровода «Голубой поток» из России в Турцию. Компании принадлежит морской участок газопровода, а также компрессорная станция «Береговая». Сам «Газпром» является владельцем и оператором сухопутного участка газопровода.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по аресту активов «Газпрома» проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

В начале июля 2018 года «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит природного газа по контракту с «Газпромом».

«Нафтогаз» требует пересмотра тарифа с марта 2018 года до конца 2019 года и предварительно оценивает свои денежные требования в около 12 млрд долл., не считая процентов.