Немецкий концерн может выйти из "Северного потока-2" в случае санкций США

Концерн Uniper опасается подпасть под американские санкции.

Немецкий энергетический концерн Uniper не исключает выхода из проекта "Северный поток-2" из-за санкций США против России.

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Об этом заявил финансовый директор компании Кристофер Дельбрюк, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на онлайн-издание Finanznachrichten.

"Мы как Uniper, конечно, не можем рисковать тем, что мы действительно подпадем под американские санкции. Тогда мы окажемся исключенными из международного платежного оборота и больше не сможем использовать доллар в торговых операциях. Uniper принципиально не может позволить себе этого", - сказал Дельбрюк. Одновременно он выразил надежду на то, что "все стороны будут действовать разумно в сложившейся ситуации".

Uniper является одной из пяти европейских компаний, принимающих вместе с "Газпромом" участие в финансировании нового газопровода. Предполагалось, что его вклад составит до 950 млн евро - десяти процентов первоначальной стоимости проекта.

Напомним, разработанный США законопроект о новых санкциях против России затрагивает российские энергопроекты за рубежом и препятствует совместному партнерству России с иностранными компаниями в сфере разработке месторождений внутри РФ. В Uniper уже сообщали, что изучают, "есть ли в этом законопроекте положения, которые в итоге могут быть направлены против "Северного потока-2".

США уже неоднократно заявляли, что сделают все возможное для того, чтобы остановить строительство нового газопровода "Северный поток-2", по которому газ должен поставляться из России в Германию в обход Украины.