«Нафтогаз» напомнил «Газпрому» о ежедневной пене в полмиллиона долларов

Также "Нафтогаз" подтвердил арест голландским судом акций российского холдинга в компании "Голубой поток".

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подтвердила арест Амстердамским судом (Нидерланды) акций компании оператора газопровода "Голубой поток" - "Блю Стрим Пайплайн", которые принадлежат компании "Газпром" (Россия), и напомнила российскому холдингу о ежедневной пени в размере 0,5 млн долл., которая накапливается после его проигрыша в Стокгольмском арбитраже.

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Об этом "Нафтогаз" сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Есть такое", - прокомментировал "Нафтогаз" информацию в СМИ об аресте акций "Газпрома" в компании "Блю Стрим Пайплайн".

Также "Нафтогаз" иронично призвал "Газпром" оплатить 2,56 млрд долларов по результатам Стокгольмского арбитража.

"Говорят, люди жалуются, что мы вроде стараемся задушить их компанию. Арестовываем активы, западные банки не дают финансирования, приходится одалживать у российских пенсионеров. Оно нам надо? Выплатите же долг, и всё", - отметил "Нафтогаз".

Кроме этого, "Нафтогаз" напомнил российскому холдингу о выплате ежедневной пени в размере 0,5 млн долларов, которые прибавляются к 2,56 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, арест активов "Газпрома" в Великобритании по ходатайству "Нафтогаза" ограничивает российский концерн в привлечении кредитов у иностранных банков.

В середине июня коммерческий суд Лондона по ходатайству Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» разрешил заморозить активы «Газпрома» для обеспечения выполнения решения Стокгольмского арбитража о выплате украинской стороне 2,56 млрд долл.

В конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по взысканию уже начались в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

В середине июня «Газпром» заявил, что суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в споре о контракте на транзит газа.

В свою очередь в «Нафтогазе» сообщили, что решение было принято судом без вызова «Нафтогаза» и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены «Нафтогазом», если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства «Газпрома» и рассмотрении судом этого вопроса.

В «Нафтогазе» отметили, что решение суда не приводит к отмене решений арбитража и не дает «Газпрому» возможности требовать у «Нафтогаза» возврата 2,1 млрд долл., уже зачтенных решением арбитража в качестве компенсации.

18 июня «Нафтогаз» направил представление в апелляционный суд округа Свеа в Швеции с целью разблокировать процедуру принудительного взыскания долга в 2,6 млрд долл. с российской компании в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.