«Нафтогаз» создал «дочек» для поставок газа промышленности и тепловикам

НКРЭКУ намерена выдать данным компаниям 4 сентября лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в середине августа зарегистрировала ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз тепло" и ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз трейдинг" для поставок природного газа теплоснабжающим предприятиям и промышленности соответственно.

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Об этом говорится в документах Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

НКРЭКУ намерена выдать данным компаниям 4 сентября лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа.

Согласно реестру, обе компании были созданы дочерним предприятием "Нафтогаза" - "Газ Украины".

Также указано, что директором "Газопоставляющей компании "Нафтогаз тепло" является Павло Петченко, а "Газопоставляющей компании "Нафтогаз трейдинг" - Виталий Волынец.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.