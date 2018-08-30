В ДТЭК Энерго отчитались об улучшении финансовых показателей

ДТЭК Энерго улучшил финансовые показатели в первом полугодии 2018 года за счет отсутствия убытков от потери предприятий в зоне АТО.

ДТЭК Энерго отчиталась о 5,4 млрд грн прибыли за 6 месяцев 2018 года, по сравнению с 1 млрд грн убытков за аналогичный период прошлого года.

Инвестиции в производство за отчетный период составили 3,3 млрд грн. ДТЭК Энерго реализует программу по обновлению мощностей, чтобы обеспечить эффективную работу в условиях конкурентного рынка электроэнергии и повысить энергонезависимость Украины.

Положительным фактором, повлиявшим на финансовые показатели компании, стало отсутствие 3,9 млрд грн убытков по активам, которые находятся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Напомним, что компания в консолидированной отчетности за январь-март 2017 года общий убыток по НКТ оценила почти в 7 млрд грн, затем был проведен пересмотр финансовых обязательств, в результате чего сумма убытка по отношению к первому кварталу была снижена и составила 3,9 млрд грн за 6 месяцев 2017 года.

Также положительным фактором стала стабилизация национальной валюты. Укрепление гривны увеличило прибыль по курсовым разницам на 2,7 млрд грн по результатам 1 полугодия 2018 года.