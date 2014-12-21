Кабмин объявил о веерных отключениях света на оккупированном боевиками Донбассе

Веерные отключения электричества на уровне со всеми украинцами придется почувствовать и в районах Донбасса, захваченных боевиками. Так, считают в правительстве, будет справедливо. Потому что именно на этой территории, которая не подконтрольна сейчас украинской власти, залегает около трех миллионов тонн энергетического угля, без которого замирают теплоэлектростанции.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

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Отключения должны быть равномерными по всей Украине, заявил премьер Арсений Яценюк после закрытого совещания в Кабмине. И пообещал отключать свет и в захваченных сепаратистами районах Донбасса. Хотя в целом задача перед министром энергетики - уменьшить количество таких отключений хотя бы до Нового года. И - предупреждать людей заранее.

Среди экстренных мер спасения энергетики - и требование уменьшить количество световой рекламы, а также освещение государственных зданий и центральных улиц.