Страны Персидского залива не снизят добычу нефти

Это заявление поддержали и представители Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

При этом Али Наими подчеркнул, что причиной резкого падения цен на нефть является не большой объем ее добычи, а махинации спекулянтов и стран, не входящих в ОПЕК.

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Он также отверг заявления о том, что Саудовская Аравия устроила некий заговор для снижения цен.

В то же время министр считает, что вскоре нефтяные рынки восстановятся после падения цен, а сама стоимость "черного золота" вырастет.