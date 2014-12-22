Страны Персидского залива не снизят добычу нефти
00:17, 22 декабря 2014Энергетика
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Нефтедобывающие страны Персидского залива не намерены сокращать добычу нефти, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Али Наими.
REUTERS
Это заявление поддержали и представители Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
При этом Али Наими подчеркнул, что причиной резкого падения цен на нефть является не большой объем ее добычи, а махинации спекулянтов и стран, не входящих в ОПЕК.
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Он также отверг заявления о том, что Саудовская Аравия устроила некий заговор для снижения цен.
В то же время министр считает, что вскоре нефтяные рынки восстановятся после падения цен, а сама стоимость "черного золота" вырастет.
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