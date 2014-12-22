Цены на бензин в США упали до минимума с 2009 года

За последние две недели они упали примерно на 25 центов и сейчас составляют в среднем по стране $2,47 за 1 галлон (около 65 центов за 1 литр) автомобильного топлива самым низким октановым числом, передает ТАСС.

Таким образом, стоимость бензина в США упала до минимального уровня с мая 2009 года. С мая нынешнего года галлон автомобильного топлива подешевел более чем на $1,25.

Опрос 2,5 тыс заправочных станций, проведенный службой Lundberg Survey, показал, что самый дорогой бензин продается сейчас в пригороде Нью-Йорка – на острове Лонг-Айленд, где 1 галлон низкосортного горючего стоит $2,82. Самый дешевый бензин можно найти в городе Талса (штат Оклахома) – $2,06 за галлон.

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По словам аналитиков, падение цен на бензин в США напрямую связано с удешевлением нефти на мировых биржах, которое происходит, прежде всего, из-за снижения спроса на нефть. За последние две недели нефть на Нью-Йоркской товарной бирже подешевела на 14,2%. В минувшую пятницу, когда состоялись последние торги, фьючерсные контракты на поставки нефть в январе 2015 года заключались из расчета $57,13 за баррель.

Эксперты полагают, что снижение розничных цен на бензин в США в ближайшие недели может продолжиться из-за возможного дальнейшего удешевления нефти.