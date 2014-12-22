Цены на нефть могут продержаться выше $60 до конца года

Цены на нефть растут на фоне подъема на фондовых рынках Азии, и большинство аналитиков считают, что цена на Brent удержится выше $60 за баррель до конца года, сообщает Reuters.

К 8.45 мск фьючерсы на Brent подорожали на $0,90 до $62,28 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,80 до $57,93.

Фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского рынка, не включая Японию, поднялся на 1,4 процента, а австралийские акции выросли на 1,6 процента.

"Если на рынке нефти и начнется ралли, оно будет сдержанным и коротким, если только не произойдет значительного сокращения поставок. Мы видим слишком много факторов, мешающих росту цен", - говорится в отчете банка Morgan Stanley.

Читайте такжеНефти прогнозируют падение до $40 в следующем годуПо мнению технического аналитика Reuters Вана Тао, Brent получит поддержку в районе $60,77 за баррель и может устремиться к $63,52.

Аналитики не ожидают высокой волатильности на рынке до конца года, так как трейдеры начинают закрывать позиции перед новым годом.

"Поскольку брокеры закрывают отчетность, трейдеры уходят на праздники, а экономических новостей в мире немного, мы не ожидаем значительной волатильности до января 2015 года", - говорится в отчете Phillip Futures.