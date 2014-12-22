В России не исключают снижения добычи нефти и признают влияние санкций на отрасль

Минэнерго России не исключает рисков снижения добычи нефти в перспективе из-за текущей экономической ситуации, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью газете "Коммерсант".

"В этом году мы ожидаем прирост добычи нефти и газового конденсата, который включается, где-то примерно на 3,4 млн тонн, то есть на 0,7%. В 2015 году добыча нефти предполагается на уровне 525 млн тонн. Если говорить о структуре, то есть ряд проектов, которые в перспективе дадут прирост: месторождения Приразломное, Имилорское, Требса и Титова. Есть старые месторождения, где будет снижение. Наверное, не будет прироста за счет трудноизвлекаемых. Вообще министерство не исключает рисков того, что с учетом текущей экономической ситуации объемы добычи могут быть меньше", - сказал Новак.

Читайте такжеГосдума разрешила россиянам становиться официальными банкротами По словам министра, санкции влияют на нефтегазовую отрасль, они сами по себе являются вызовом для отрасли.

"Говорить о том, что санкции никак не влияют, нечестно. Они сами по себе являются вызовом для отрасли, которая последние 14 лет развивалась в более чем благоприятных условиях. Сейчас, когда некоторые наши иностранные партнеры в условиях санкций вопреки собственной выгоде покидают российские проекты, нам приходится решать сразу две задачи: искать новых партнеров для разработки месторождений и замещать технологии. В последнее время мы фиксируем растущий интерес наших китайских и индийских партнеров к участию в разработке российских месторождений как на шельфе, так и на материке. Компании наших стран уже ведут соответствующие переговоры. В части технологий определены приоритетные направления для импортозамещения", - отметил Новак.