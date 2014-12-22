Обвал цен на нефть ускорит рост экономики Германии

По оценке Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK), из-за снижения цен на нефть рост экономики Германии увеличится в 2015 году, по меньшей мере, на 0,3 процентных пункта, передает DW.

Читайте такжеFitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП на 2014–2016 годы "Падение цен на нефть - неожиданный подарок для экономики страны, который получен незадолго до Рождества и принесет выгоду также и в 2015 году", - заявил главный управляющий делами DIHK Мартин Ванслебен в интервью немецкому изданию Rheinische Post.

По словам Ванслебена, падение цен на нефть означает для экономики Германии в 2015 году "разгрузку" в размере около 20 миллиардов евро. "С учетом более слабого евро это принесет, по меньшей мере, 0,3 процентных пункта экономического роста", - заявил главный управляющий делами DIHK.

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