Украинский уголь - абсолютный приоритет для отечественной энергетики – Гройсман

По его словам, благодаря уже предпринятым мерам по переводу блоков ТЭС с импортного угля на украинский газовый уголь страна сократила импорт антрацита вдвое.

Украина должна наращивать добычу собственного угля и приоритетно его использовать для потребностей всего энергетического комплекса, чтобы не зависеть от импортного угля – антрацита.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе рабочего визита на шахту «ДТЭК им. Героев Космоса» (Днепропетровская обл.).

«Безусловно, для нас вопрос энергонезависимости очень актуален. И стратегия государства – избавиться от любой зависимости, которая может возникать из-за рубежа», - сказал Гройсман.

«Украинский уголь марки А (антрацит – ред.) сегодня находится на украинском Донбассе под оккупацией. И мы должны сделать все для того, чтобы отказаться от антрацита и наращивать добычу угля марки Г (газовый – ред.)», - добавил премьер.

По его словам, благодаря уже предпринятым мерам по переводу блоков ТЭС с импортного угля на украинский газовый уголь страна сократила импорт антрацита вдвое.

Читайте такжеВ Украине сократились запасы угля

«Еще несколько лет назад мы потребляли 9 млн тонн антрацита в общем балансе. Сегодня - уже 4,3 млн. тонн. То есть, мы уменьшили потребление в два раза», - сказал он, уточнив, что потребление антрацита будет сокращаться в дальнейшем благодаря переводу 4-х блоков ТЭС в этом году.

Гройсман также подчеркнул, что в угольную отрасль необходимо вкладывать инвестиции, чтобы запускать новые лавы и увеличивать добычу собственного угля, чтобы отрасль смогла обеспечить энергетическую независимость Украины.

«Сегодня это предприятие (ДТЭК Павлоградуголь - прим.) является флагманом угледобывающей отрасли. Думаю, что оно является абсолютным ориентиром для предприятий, в том числе, государственных в плане того, как нужно инвестировать модернизировать угледобывающую отрасль, чтобы она обеспечивала энергетическую независимость нашего государства… Добыча энергетического угля для абсолютно всех потребностей энергетического комплекса - это наша стратегия», - сказал Гройсман.

Как сообщалось ранее, Совет ОРЭ 20 сентября 2017 года утвердил проект изменений в правила рынка, которым закрепляется приоритет блоков ТЭС, работающих на газовой группе угля перед блоками, использующими антрацит. Согласно документу, блоки ТЭС, использующие газовую группу угля, будут включаться в работу в первую очередь, по сравнению с "антрацитными", вне зависимости от ценовой конкуренции.

Напомним, угледобывающие предприятия Украины за 6 месяцев 2018 года сократили добычу рядового угля на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 16,5 млн тонн.