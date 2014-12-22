Цена нефти ОПЕК в пятницу снизилась до $55,52

Об этом говорится в сообщении организации.

За последние шесть месяцев цена на нефть снизилась более чем на 50 долларов за баррель.

Напомним, цена нефти ОПЕК упала в среду, 17 декабря, до почти шестилетнего минимума.

В ноябре средняя цена «корзины» составляла 75,5 доллара за баррель, в октябре - 84,65 долл., в сентябре - 96,2 долл., в августе - 101,03 долл., в июле - 105,55 долл., в июне - 107,78 долл., в мае – 105,56 долл., в апреле - 104,12 долл., в марте - 104,04 долл., в феврале - 105,27 долл., в январе - 104,66 долл.

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В 2013 году средняя цена «корзины» составляла 105,57 доллара за баррель, в 2012 году - 109,74 доллара, в 2011 году - 107,46 доллара, в 2010 году - 77,45 доллара за баррель.

Рекорд цены «корзины» был установлен 3 июля 2008 года - 140,73 доллара за баррель.

Справка УНИАН. Цена «корзины» ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: SaharanBlend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), IranHeavy (Иран), BasraLight (Ирак), KuwaitExport (Кувейт), EsSider (Ливия), BonnyLight (Нигерия), QatarMarine (Катар), ArabLight (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

Организация стран-экспортеров нефти - ОПЕК - объединяет ряд стран, экономика которых зависит от продажи углеводородов за рубеж. На долю ОПЕК приходится около 40% мировой добычи нефти. Действующая квота на добычу нефти была установлена в декабре 2011 года.