"Газпром" ухудшил прогноз экспорта газа по итогам 2014 года

"Газпром" прогнозирует снижение экспорта газа в дальнее зарубежье по итогам 2014 года до 147 миллиардов кубометров, заявил зампред правления российского газового холдинга Александр Медведев, передает РИА "Новости".

В 2013 году "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье 161,5 миллиарда кубометров газа. Таким образом, снижение показателя в текущем году составит 9%. Ранее "Газпром" прогнозировал экспорт газа в дальнее зарубежье в 2014 году на уровне не ниже 157 миллиардов кубометров.

Читайте такжеУкраина ждет решения арбитража по спору с «Газпромом» в первой половине 2016 года"В этом году будет 147, мы наверняка поставим", — сказал Медведев журналистам в понедельник, 22 декабря.

Он напомнил, что на протяжении последних лет наблюдались стабильные продажи не менее 140 миллиардов кубометров, лишь в кризисном 2009 году, когда у Европы были экономические проблемы, объем экспорта газа составил 137 миллиардов кубометров.