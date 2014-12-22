Украина будет докупать уголь у Казахстана
Казахстан будет поставлять Украине уголь из Экибастузских месторождений.
Украина и Казахстан договорились о поставках угля в Украину.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время совместного заявления для прессы с президентом Петром Порошенко.
"Мы договорились о поставках угля из Экибастузских месторождений", - сказал Назарбаев.
Как сообщал УНИАН, Украина в январе-ноябре 2014 года импортировала каменный уголь и антрацит на общую сумму 1,613 млрд долл.
Крупнейшими поставщиками угля для Украины за указанный период являлись Россия, США и Казахстан.
Читайте такжеСМИ: Самый богатый поляк хочет продавать уголь и газ Украине и покупать у нее электроэнергиюИмпорт угля из России за 11 месяцев текущего года в денежном выражении составил 1,062 млрд долл., из США – 308 млн долл., из Казахстана – 96 млн долл. На другие страны пришлось 148 млн долл.
Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период испытывает острый дефицит энергетического угля. Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.
Около 47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.