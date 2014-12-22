Украина будет докупать уголь у Казахстана

Украина и Казахстан договорились о поставках угля в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время совместного заявления для прессы с президентом Петром Порошенко.

"Мы договорились о поставках угля из Экибастузских месторождений", - сказал Назарбаев.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-ноябре 2014 года импортировала каменный уголь и антрацит на общую сумму 1,613 млрд долл.

Крупнейшими поставщиками угля для Украины за указанный период являлись Россия, США и Казахстан.

Читайте такжеСМИ: Самый богатый поляк хочет продавать уголь и газ Украине и покупать у нее электроэнергиюИмпорт угля из России за 11 месяцев текущего года в денежном выражении составил 1,062 млрд долл., из США – 308 млн долл., из Казахстана – 96 млн долл. На другие страны пришлось 148 млн долл.

Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период испытывает острый дефицит энергетического угля. Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.