Россия продолжает блокировать поставки угля в Украину

Россия продолжает блокировать вагоны с углем для украинских теплоэлектростанций на своей границе без указания причин, несмотря на то, что он уже оплачен, сказал на брифинге заместитель министра энергетики и угольной промышленности Александр Светелик.

«Еще есть проблемы с завозом угля из России. Вагоны стоят на границе, их пока не пропускают», - сказал Светелик, не уточнив объемы угля.

По его словам, причин блокировки поставок угля Россия не называет. При этом чиновник подчеркнул, что все объемы российского угля, который стоит на границе с Украиной, законтрактованы, и за него внесена предоплата.

Кроме того, Светелик рассказал, что Украина продолжает вести переговоры с соседними государствами об импорте электроэнергии, однако успеха в этом вопросе пока нет.

«Пока нет решений со стороны Москвы», - сказал замминистра энергетики, добавив, что также ведутся переговоры об импорте электроэнергии со Словакией и Молдавией.

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Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны, продолжающихся с апреля текущего года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического, добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.

Нехватка угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности, что стало причиной веерных и аварийных отключений электроэнергии в стране.

Украина надеется на увеличение поставок российского угля для нужд тепловых электростанций. При этом государственная энергокомпания «Центрэнерго» ожидает отправки 200 вагонов с углем, которые заблокированы на границе с Россией.

В конце ноября Министерство энергетики и угольной промышленности Украины одобрило заявки компаний ДТЭК и «Энергомережа» на импорт электроэнергии из России.

При этом, по словам министра энергетики Владимира Демчишина, Россия начнет экспорт электроэнергии в Украину при условии стабильного энергообеспечения Крыма.