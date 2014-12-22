ТЭС в Киевской области из-за отсутствия топлива остановила все блоки, работавшие на угле

Об этом сказал на брифинге заместитель министра энергетики и угольной промышленности Александр Светелик.

«Вчера (21 декабря - УНИАН) мы остановили последний угольный блок Трипольской ТЭС», - сказал Светелик.

По его словам, на складах ТЭС осталось лишь 2 тыс. тонн угля, который нельзя использовать для производства электроэнергии.

При этом чиновник сообщил, что на Трипольской ТЭС остался в работе один блок, который работает на природном газе.

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Ранее УНИАН сообщал, что Украина будет докупать уголь у Казахстана.

Также сообщалось, что Украина из-за боевых действий на востоке страны, продолжающихся с апреля текущего года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического, добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.

Нехватка угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности, что стало причиной веерных и аварийных отключений электроэнергии в стране.

Украина надеется на увеличение поставок российского угля для нужд тепловых электростанций. При этом государственная энергокомпания «Центрэнерго» ожидает отправки 200 вагонов с углем, которые заблокированы на границе с Россией.

В конце ноября Министерство энергетики и угольной промышленности Украины одобрило заявки компаний ДТЭК и «Энергомережа» на импорт электроэнергии из России.

При этом, по словам министра энергетики Владимира Демчишина, Россия начнет экспорт электроэнергии в Украину при условии стабильного энергообеспечения Крыма.

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» принадлежит государству, остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».