Украинцам обещают в течение недели подготовить графики веерных отключений света

Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко поручил руководителям областных государственных администраций и электроснабжающих предприятий сформировать в течение недели четкие и понятные графики веерных отключений электроэнергии в Украине.

Как сообщила пресс-служба Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион), соответствующие поручения вице-премьер дал ходе селекторного совещания с руководителями областей 19 декабря.

«Необходимо досконально изучить вопросы интенсивности работы предприятий-потребителей электроэнергии на территории каждой области, определить наиболее пиковые часы потребления ими света и уже исходя из этого, составить четкие графики веерных отключений», - цитирует Зубко пресс-служба Минрегиона.

Вице-премьер также отметил неприемлемость сложившейся на сегодняшний день ситуации, когда ряд предприятий без предупреждения отключается от электроснабжения на несколько часов.

«При желании и надлежащем подходе к этой работе такие отключения можно провести с минимальными неудобствами для самих предприятий. И не менее важно, чтобы облэнерго информировали всех потребителей о том, в какие именно часы и на сколько времени будут отключать свет и неукоснительно придерживались этих графиков», - подчеркнул Зубко.

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Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что веерные отключения электроэнергии потребителям должны происходить равномерно по всей территории страны, включая временно неподконтрольные украинским властям. Премьер также поставил задачу профильным министерствам и ведомствами сократить количество веерных отключений к Новому году.