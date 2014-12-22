ЕБРР выдаст "Энергоатому" 300 млн евро на повышение безопасности блоков

Как говорится в сообщении госкомпании, 19 декабря 2014 года «Энергоатом» получил сообщение от ЕБРР о вступлении в силу кредитного и гарантийного соглашений, заключенных 25 марта и 15 мая 2013 года соответственно, которые были ратифицированы Верховной Радой Украины в мае текущего года.

«Таким образом, работы по привлечению кредита от ЕБРР в размере 300 млн евро, которые необходимы для реализации проекта «Комплексная (сводная) программа повышения безопасности (КсППБ) энергоблоков атомных электростанций», можно считать завершенными», - отмечают в «Энергоатоме».

В компании напоминают, что КсППБ была утверждена Кабинетом министров Украины 7 декабря 2011 года. В программу, которая разработана НАЭК «Энергоатом» и согласована Государственной инспекцией ядерного регулирования, включены все мероприятия предыдущей программы по повышению безопасности и дополнительные «постфукусимские» мероприятия, разработанные по результатам «стресс-тестов», проходивших на украинских АЭС с учетом уроков аварии на японской АЭС Фукусима. Программа устанавливает объем мероприятий по повышению безопасности, которые должны быть реализованы на каждом энергоблоке АЭС.

Читайте также«Энергоатом» за 11 месяцев увеличил доход от продажи электроэнергии на 35%

Реализация программы, которая кредитуется ЕБРР и Euratom, позволит привести уровень безопасности украинских атомных блоков в соответствие с международными требованиями, а также обеспечит выполнение в полном объеме международных обязательств Украины по повышению безопасности действующих АЭС, подчеркивают в госкомпании.

Как сообщал УНИАН, после аварии на японской АЭС «Фукусима-Даичи» Украина взяла на себя дополнительные обязательства по повышению безопасности на своих АЭС.

В декабре 2012 года Кабинет министров признал целесообразным привлечение «Энергоатомом» займов в размере 600 млн евро от ЕБРР и Euratom для реализации инвестиционного проекта повышения безопасности атомных электростанций Украины.

15 мая Верховная Рада ратифицировала кредитное и гарантийное соглашения о предоставлении "Энергоатому" кредита от Европейского сообщества по атомной энергии (Euratom) на сумму 300 млн евро.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

ЕБРР является самым крупным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 апреля 2014 года банк взял на себя обязательства относительно предоставления 8,9 млрд евро (12,2 млрд долл.) в рамках 326 проектов в Украине.

Европейское сообщество по атомной энергии (Euratom) — международная организация членов Европейского Союза, созданная в связи с подписанием Римских соглашений в 1957 году.