Украина за неделю сократила запасы газа в хранилищах на 3,6%
Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 13 по 20 декабря сократились на 3,6%, или на 415 млн кубометров, - до 12,195 млрд кубометров.
Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».
С начала отопительного сезона запасы газа в хранилищах сократились более чем на 4,5 млрд кубометров.
Читайте такжеУкраина по итогам года снизит импорт газа почти на треть
Как сообщал УНИАН, НАК "Нафтогаз Украины" в связи с началом отопительного сезона с 20 октября начал отбор газа из подземных газохранилищ.
5 декабря НАК «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» 378 млн долл. предоплаты за 1 млрд кубометров природного газа. С 9 декабря Украина после полугодового перерыва возобновила импорт российского газа.
Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.