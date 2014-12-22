Украина ежемесячно тратит $200 млн на газ и свет для зоны АТО

Премьер-министр Арсений Яценюк заявляет, что поставка газа и электричества на оккупированные территории Донбасса ежемесячно обходится Украине в 200 млн долл.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Spiegel, сообщает правительственный портал.

Премьер опроверг, что украинская власть якобы готова отдать оккупированные части восточной Украины после приостановки выплат зарплат и пенсий на территориях, не контролируемых украинским правительством.

Читайте такжеКабмин объявил о веерных отключениях света на оккупированном боевиками Донбассе"Это неправда. Мы до сих пор поставляем газ и электричество. Это стоит 200 млн долларов в месяц. Те, кто зарегистрирован, могут получать средства в других регионах. Мы не можем осуществлять выплаты или наполнять банкоматы, ведь террористы грабят транспорт, перевозящий деньги", - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН, бывший министр энекргетики и угольной промышленности Юрий Продан заявлял, что оккупированные Россией районы Донецкой и Луганской областей для прохождения отопительного сезона 2014-2015 гг. потребуют около 1 млрд кубометров природного газа