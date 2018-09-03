Энергоатом презентовал Нефинансовый отчет за 2017 год

Среди важнейших событий 2017 года, которые отражены в Нефинансовом отчете Энергоатома, продление срока эксплуатации энергоблока №3 Запорожской АЭС, которому предшествовала масштабная модернизация оборудования блока, направленная на повышение безопасности его эксплуатации.

В 2017 году Энергоатом подтвердил лидерскую позицию в энергетике, обеспечивая Украину чистой электроэнергией, гарантируя высокий уровень безопасности, реализуя стратегию корпоративной социальной ответственности и ориентируясь на Цели устойчивого развития ООН. Результаты деятельности по этим и другим направлениям, ключевые достижения и планы на будущее представлены в очередном Нефинансовом отчете НАЭК «Энергоатом» за 2017 год. Документ стал уже вторым Нефинансовым отчетом Энергоатома, подготовленным по стандарту GRI (Global Reporting Initiative).

В нынешнем отчете помимо результатов деятельности за 2017 год и оценки влияния Энергоатома на окружающую среду, раскрываются и вопросы вклада Компании в достижение целей устойчивого развития ООН. В рамках подготовки отчета была впервые разработана и представлена матрица соответствия приоритетных направлений деятельности Компании целям устойчивого развития. Отдельное внимание уделяется анализу деятельности в сфере прозрачности и подотчетности, а также взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Во вступительном слове к Нефинансовому отчету, президент Энергоатома Юрий Недашковский подчеркнул, что в 2017 году Компания обеспечила более 55 % от общего объема производства электроэнергии в Украине. «Мы добросовестно относимся к нашим финансовым обязательствам – в 2017 году Энергоатом занял 8 место в ТОП-10 крупнейших отечественных налогоплательщиков, а также достиг существенных успехов, совершенствуя производственные, управленческие и закупочные процедуры. В частности, Компания присоединилась к Меморандуму о сотрудничестве в проекте «РrоZоrrо.Продажи», а также сэкономила 481,9 млн грн на закупках. Наш успех был отмечен на конкурсе ProZorro Awards - Энергоатом стал победителем в номинации «Заказчик года, который сэкономил больше всего денег», - отмечает президент Компании.

Он напомнил, что 2017 год стал началом выдающегося для Энергоатома и всей страны проекта – строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива украинских атомных электростанций. «Украина сделала важный шаг к энергетической независимости от РФ. Более того, проведенные в 2017 году переговоры и независимый аудит Компании (due diligence) со стороны Bank of America открыли путь для американских инвестиций в Украину и позволили разместить на фондовом рынке США облигации Bank of America под гарантии OPIC на сумму 250 млн долл. Энергоатом получил один из самых высоких кредитных рейтингов в мире (агентство Moody's определило рейтинг Энергоатома как «Аа2») и очень выгодную ставку кредитования в 6,83 % для привлечения средств на реализацию проекта ЦХОЯТ. Такой рейтинг является рекордным для долговых инструментов украинских эмитентов, которые привлекают средства на международных рынках капитала», - отметил Юрий Недашковский.

Среди важнейших событий 2017 года, которые отражены в Нефинансовом отчете Энергоатома, продление срока эксплуатации энергоблока №3 Запорожской АЭС, которому предшествовала масштабная модернизация оборудования блока, направленная на повышение безопасности его эксплуатации. В прошлом году Компания выполнила значительный объем работ в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для украинских АЭС, выдающимся результатом этой работы стало полное загрузки активной зоны энергоблока №3 ЮУ аэс топливом Westinghouse, которое завершилось в июле 2018 года.

Одним из приоритетных направлений развития Энергоатома остается повышение квалификации персонала АЭС, в 2017 году на Запорожской АЭС был открыт уникальный учебный комплекс, который является полномасштабным тренажером реакторной установки энергоблока ВВЭР-1000. Энергоатом способствует развитию местные сообщества в регионах присутствия, реализует совместные проекты по развитию социальной инфраструктуры. Компания уделяет особое внимание работе с молодежью - организовано проведение ряда образовательных программ для школьников, студентов и молодых специалистов.

В Нефинансовом отчете отмечается, что ключевыми задачами "Энергоатома" на 2018 год и среднесрочную перспективу является выполнение запланированных мероприятий по повышению безопасности энергоблоков АЭС и работы по продлению сроков их эксплуатации. В текущем году Энергоатом продолжает прилагать усилия для реализация проекта «Энергетический мост «Украина-ЕС», который позволит начать экспорт электроэнергии с Хмельницкой АЭС в страны Европейского союза. Не менее важным остается проект строительства новых генерирующих мощностей, в том числе энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, а также реализации пилотных проектов по строительству возобновляемых источников энергии – четырех солнечных электростанций в пределах расположения АЭС.

«Мы имеем устойчивые намерения повышать безопасность и эффективность наших АЭС с привлечением ведущих украинских компаний и партнеров из стран ЕС, США, Японии и других, а также укреплять репутацию Энергоатома как инновационного предприятия, которое делает значительный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и энергетическую безопасность стран ЕС. Мы и в дальнейшем планируем развиваться как эффективное, современное предприятие, ответственное перед своими работниками и всеми заинтересованными сторонами, делая все от нас зависящее для обеспечения устойчивого развития украинской энергетики, экономики и общества», - заключает в своем обращении президент Энергоатома Юрий Недашковский.

Нефинансовый отчет "Энергоатома" – это не только печатный документ на украинском и английском языках, а также двуязычная интерактивная версия отчета (веб-сайт), которая представлена по адресу: http://nfr.energoatom.kiev.ua/