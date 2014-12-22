Молдова с января будет получать реверсный газ из Румынии

Молдова подписала контракт на реверсные поставки газа из Румынии с января 2015 года, топливо будет поставляться по трубопроводу Яссы-Унгены, передает ПРАЙМ.

Соответствующее соглашение подписали 22 декабря в Кишиневе поставщик "голубого топлива" - румынское предприятие OMV "Petrom gaz" и молдавская госкомпания "Energocom".

Читайте такжеПобеда проевропейских сил в Болгарии и Молдове сделает ненужным «Южный поток» - Яценюк"Договор вступает в силу с 1 января будущего года, цена газа составит порядка 227 долларов за тысячу кубометров, что намного дешевле газа из России", - рассказал после церемонии вице-премьер, министр экономики Молдовы Андриан Канду.

Он отметил, что первоначальные объемы поставляемого из Румынии газа будут небольшими. "Однако затем предполагается увеличить их, для чего стороны будут подписывать приложения к договору", - добавил министр.

Канду также сообщил, что пока воспользоваться поставками румынского газа смогут только жители одного из более тридцати районов республики, где заканчивается построенный в этом году молдавско-румынский газопровод Яссы-Унгены.

Эта труба позволяет поставлять не более 50 млн кубометров газа в год (4% от ежегодных потребностей Молдавы в газе). Вместе с тем, министр сообщил, что в 2016 году эту ветку планируется продлить до крупнейших потребителей в Кишиневе, для чего Молдава просит у ЕС выделить 10 млн евро.

Основным поставщиком газа в Молдову является "Газпром", который продает его республике по 374 долларов за тысячу кубометров. Румыния обеспечивает себя газом на 80%, остальное также закупает у "Газпрома".