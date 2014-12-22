США запретили Morgan Stanley продавать своего нефтетрейдера "Роснефти"

Американский регулятор не согласовал закрытие сделки по продаже "Роснефти" нефтетрейдерских активов Morgan Stanley, следует из сообщения "Роснефти", опубликованного сегодня, передает Прайм.

"ОАО "НК "Роснефть" и Morgan Stanley вынуждены прекратить заключенный между ними 20 декабря 2013 года договор о покупке глобального нефтетрейдингового бизнеса Morgan Stanley ввиду создавшейся объективной невозможности закрыть сделку по причине отказа в регулятивных согласованиях. Стороны затратили на подготовку сделки существенные усилия и сожалеют о невозможности ее закрыть. Несмотря на это, "Роснефть" и Morgan Stanley продолжают сотрудничать в иных областях", - говорится в сообщении "Роснефти".

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5 ноября стало известно, что американский банк Morgan Stanley исключил нефтетрейдинговое подразделение, переговоры о покупке которого ведет "Роснефть", из категории активов, выставленных на продажу.

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23 декабря 2013 года 100-процентное дочернее общество "Роснефти" подписало с Morgan Stanley обязывающий договор о приобретении его международного нефтетрейдингового бизнеса.

В начале июля "Роснефть" представила эту сделку, ранее одобренную американской Федеральной торговой комиссией, на рассмотрение в Комитет по иностранным инвестициям США. 4 сентября сделку одобрила Еврокомиссия.