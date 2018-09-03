В Украине выросло потребление электроэнергии

В июле потребление электроэнергии в стране увеличилось на 3,9%.

Потребление электроэнергии, без учета технологических потерь в сетях, в январе-июле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросло на 3,3% - до 70,93 миллиарда кВт-ч.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, потребление электроэнергии с учетом технологических потерь в сетях за 7 месяцев 2018 года увеличился на 2,9% до 88,5 миллиарда кВт-ч по сравнению с январем-июлем 2017 года.

В июле потребление электроэнергии, без учета технологических потерь в сетях, увеличилось на 3,9% - до 9,44 миллиарда кВт-ч по сравнению с июлем 2017 года.

По данным министерства, вместе с тем, потребление электроэнергии уменьшили некоторые промышленные потребители, в частности, топливная промышленность (на 2,9%), промышленность строительных материалов (на 0,3%), и транспорт (на 0,8%).

Как сообщал УНИАН, потребление электроэнергии в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросло всего лишь на 0,3% - до 149,726 миллиарда кВт-ч.