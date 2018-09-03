Гройсман назвал неизбежным подорожание газа для населения

Своей задачей премьер считает проработку всех механизмов дополнительной социальной защиты населения.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал неизбежным изменение цены на газ для населения, а также прогнозирует, что дискуссия по данному вопросу будет закончена в сентябре, о чем сказал в эфире одного из телеканалов.

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"Моя задача при неизбежности изменения цены - проработать все механизмы дополнительной социальной защиты, чтобы людей защитить", - сказал премьер-министр.

При этом глава правительства ещё раз напомнил, что повышение цены на газ является одним из требований Международного валютного фонда для выделения Украине очередного транша, который поможет стабилизировать состояние экономики. Также он указал на то, что дискуссия по поводу повышения цены на газ для населения ведется уже около года, и в сентябре он планирует её завершить.

"Моя стратегия заключается в том, что за 10 лет Украина должна получить минимальное влияние долгов на ВВП и на жизнь каждого украинца. Вот в чем дискуссия. И потому мы ее ведем около года. Думаю, что мы ее финализируем уже в сентябре", - заявил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, для продолжения сотрудничества с МВФ Украина должна пересмотреть государственный бюджет для его соответствия целевым показателям дефицита в рамках программы сотрудничества и обеспечить переход к рыночному механизму формирования цен на газ для населения.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 миллиарда долларов, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 миллиарда долларов.

29 августа Кабинет министров продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 1 октября, тем самым оставив неизменной цену на газ для населения.