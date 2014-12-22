Саудовская Аравия ради сохранения доли на рынке готова увеличить добычу нефти

Если новых покупателей не появится, правительство Саудовской Аравии сохранит уровень добычи в пределах 9,7 млн баррелей, сообщает Газета.Ru со ссылкой на публикацию интервью министра в The Financial Times.

По словам министра, для государства важнее не поддержать цены на топливо, а сохранить свою долю на нефтяном рынке.

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«Если мы сократим добычу, как изменится наша доля на рынке? Она уйдет другому производителю, цены будут расти. Производитель может быть из России, Бразилии или США — любой, у кого высокие издержки», — сказал Нуайми.

Ранее Нуайми заявлял, что Саудовская Аравия не сможет снизить добычу нефти, несмотря на падение мировых цен. Тогда он выразил уверенность в том, что цены на нефть вскоре поднимутся. В сегодняшнем интервью он отметил, что нефть уже не вернется к отметке в $100 за баррель.

Ранее УНИАН сообщал, что РФ, чтобы поддержать цены на нефть предлагала ОПЕК обоюдное сокращение добычи. Саудовская Аравия отказалась пытаться остановить падение цен на нефть, чтобы не потерять долю на мировом рынке. В результате цены на нефть ОПЕК упали с отметки примерно в $100 за баррель до $55,52 в пятницу, 19 декабря. В итоге, из-за падения цен на нефть, которая является одной из основных статей экспорта РФ, курс российского рубля обвалился до исторических минимумов.