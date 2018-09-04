Нацкомиссия выдала "дочкам" "Нафтогаза" лицензии на поставку газа

Речь идет о "Газопоставляющей компании "Нафтогаз тепло" и "Газопоставляющей компании "Нафтогаз трейдинг".

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа "Газопоставляющей компании "Нафтогаз тепло" и "Газопоставляющей компании "Нафтогаз трейдинг", которые, согласно реестру, были созданы дочерним предприятием Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" - "Газ Украины".

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Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 4 сентября.

"Газопоставляющая компания "Нафтогаз тепло" и "Газопоставляющая компания "Нафтогаз трейдинг" были зарегистрированы в середине августа, а на их сайте указано, что они осуществляют поставку природного газа теплоснабжающим предприятиям и промышленности соответственно.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.