"Укрнафта" с начала года уплатила более 10 миллиардов гривень налогов

В том числе 1,03 миллиарда гривень уплачено в счет погашения просроченного налогового долга.

Крупнейшая нефтедобывающая компания Украины "Укрнафта" в январе-августе уплатила налогов на сумму 10,03 миллиарда гривень, в том числе 1,03 миллиона гривень в счет погашения просроченного налогового долга.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Укрнафта", входящая в пятерку крупнейших налогоплательщиков Украины, в январе-августе 2018 года уплатила налогов на сумму 10,03 мллиарда гривень, включая выплаты в счет погашения просроченного налогового долга. "Укрнафта" увеличила налоговые выплаты в текущем году – для сравнения за весь 2017 год компания уплатила 10,2 миллиарда гривень налогов, а в 2016 – 8,1 миллиарда гривень. Компания продолжает выплачивать налоговый долг одновременно с уплатой всех текущих налоговых обязательств. За 8 месяцев 2018 года "Укрнафта" выплатила 1,03 миллиарда гривень в счет погашения просроченного налогового долга. Консервативный план предусматривает выплату 1,2 миллиарда гривень долга до конца текущего года", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что на конец первого полугодия 2018 года просроченный налоговый долг компании составил 11,05 миллиарда гривень.

Вместе с тем компания отмечает, что не изменились и риски для погашения налогового долга: это попытки блокирования спецразрешений со стороны регуляторных органов, а также проблемы в системе государственных аукционов по продаже нефти, через которые "Укрнафта" реализует нефть и конденсат.

Как сообщал УНИАН, весной 2015 года "Нафтогаз Украины" опубликовал аудированную компанией Deloitte&Touche отчетность о результатах деятельности в 2012-2013 годах. В ней энергетический госхолдинг впервые признал, что по своему усмотрению использовал принадлежащие "Укрнафте" 10 миллиардов кубометров газа.

Из-за отказа "Нафтогаза Украины" погашать долг перед "Укрнафтой" в размере 50 миллиадов гривень и сорванных в 2014-2015 годах по вине некоторых чиновников Минэнергоугля и менеджеров "Нафтогаза" аукционов по продаже нефти и газа, у "Укрнафты" возник долг перед государством по уплате налогов.

В июле 2015 года акционеры "Укрнафты" избрали новым главой правления компании гражданина Великобритании Марка Роллинса. Новый глава стабилизировал финансовое положение компании, выплатил рекордную сумму дивидендов и обеспечил текущую уплату налогов.

С тех пор "Укрнафта", по данным Государственной фискальной службы, входит в топ-5 лидеров по уплате налогов среди всех предприятий Украины.

Вместе с тем Роллинс неоднократно подчеркивал, что "Укрнафта" сможет погасить долги по налогам при условии, что "Нафтогаз Украины" начнет погашать свои долги перед компанией.

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Кроме того, правление "Укрнафты" неоднократно предлагало план по финансовому оздоровлению компании путем досудебной санации. Однако "Нафтогаз Украины" и Кабмин отказываются его утверждать и требуют от ГФС описывать имущество компании в счет налогового долга.

В 2016-2017 годах суды Украины по иску "Укрнафты" принимали решения, обязывающие исполнительную службу взыскать с "Нафтогаза Украины" 2 миллиарда кубометров газа, а Фискальную службу – вписать в залог спорный объем газа. Однако осенью 2017 года Верховный суд Украины отменил определения судов низших инстанций относительно списания 2 миллиардов кубометров природного газа в качестве налогового залога и направил дело на новое рассмотрение.

В мае 2018 года, рассматривая иск "Укрнафты" по-новому, Окружной административный суд Киева в рамках действующего законодательства снова обязал ГФС списать в налоговый залог спорные 2 миллиарда кубометров газа.

Справка УНИАН. ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Ее доля в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в 2017 году составила 65,7%, доля в общей добыче газа – 5,3%. На балансе предприятия находится 43 буровых установки, 1936 нефтяных и 168 газовых скважин. "Укрнафта" владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины.

50%+1 акция компании принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".