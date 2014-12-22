Губернатор Черкасщины заявил, что веерные отключения в области будут продолжаться всю зиму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Юрий Ткаченко.

По его словам, это связано с дефицитом угля на украинских электростанциях, о чем сегодня шла речь на селекторном совещании относительно отключения света с председателями РГА области, городскими председателями и с участием представителей «Черкассыоблэнерго».

По его словам, жители области готовы терпеть отключение света, но они хотят знать когда будут эти отключения и иметь четкий график. Поскольку в области есть дома, где свет выключают и четыре разы в сутки. Это все создает дисбаланс и социальное напряжение в Черкасской области.

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Как передавал УНИАН, с начала декабря в Украине начали осуществляться веерные отключения электроэнергии, которые связаны с высоким ее потреблением в условиях недопроизводства электроэнергии генерирующими компаниями.

17 декабря и 18 декабря в Черкассах местные жители пикетировали компанию «Черкассыоблэнерго» и Черкасский горсовет с требованиями ввести четкие графики отключения света в городе.

18 декабря представители энергокомпании «Черкассыоблэнерго» на сессии Черкасского горсовета обнародовали график отключений электроэнергии в городе.

Согласно графику свет в городе будут выключать трижды в сутки: с 7 до 9 часов, с 13 до 15 часов и с 19 до 21 часа.

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Интервал между каждым отключением будет составлять 4 часа. Не будут выключать электричество в больницах, домах, в которых больше 14 этажей, котельных и насосных канализационных станциях. Детсады и дома с электроплитами будут выключать и в дальнейшем.

Городской председатель Черкасс Сергей Одарич заметил, что такой график абсолютно неприемлем для предпринимателей, поскольку частое выключение электричества выводит из строя технику. По его мнению, лучше выключать свет на более длительное время, но реже.