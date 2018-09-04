Нацкомиссия утвердила 10-летний план развития ГТС "Укртрансгаза"

Плановое финансирование на 2018 год составляет 6,028 миллиарда гривень.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила план развития газотранспортной системы оператора газотранспортной системы - госкомпании "Укртрансгаз" на 2018-2027 годы, который предусматривает объем финансирования на общую сумму 60,043 миллиарда гривень.

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Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 4 сентября.

Согласно принятому решению, плановое финансирование на 2018 год составляет 6,028 миллиарда гривень, 2019-2020 годы - 19,526 миллиарда гривень и 2021-2027 годы - 34,5 миллиарда гривень.

В частности, на 2018 год план предусматривает: 502,2 миллиона гривень и 189,4 миллиона гривень на реконструкции компрессорных станций "Яготин" и "Угринов", 500 миллионов гривень на строительство газопровода-интерконектора "Дроздовичи-Бельче-Волица" и 110,9 миллиона гривень на реконструкцию газоизмерительной станции "Берегово".

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиард кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".