Запасов бензина в оккупированном Крыму хватит на 25 суток

Об этом на пресс-конференции сообщил министр топлива и энергетики РК Сергей Егоров, сообщают Новости Крыма.

По его словам, запасы бензина и дизельного топлива для населения составляют 14,8 тыс. тонн. Кроме того, для нужд мобильных газотурбинных электростанций дополнительно запасено 27,7 тыс. тонн дизельного топлива.

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