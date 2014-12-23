Запасов бензина в оккупированном Крыму хватит на 25 суток
00:40, 23 декабря 2014Энергетика
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В Крыму запасов топлива на АЗС и нефтебазах осталось на 25 суток.
Запасов бензина и дизтоплива в Крыму хватит на 25 суток
Об этом на пресс-конференции сообщил министр топлива и энергетики РК Сергей Егоров, сообщают Новости Крыма.
По его словам, запасы бензина и дизельного топлива для населения составляют 14,8 тыс. тонн. Кроме того, для нужд мобильных газотурбинных электростанций дополнительно запасено 27,7 тыс. тонн дизельного топлива.
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