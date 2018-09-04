Украина заплатит 400 миллионов долларов за уголь из РФ в 2018 году – депутат

Этот уголь может быть добыт на оккупированных территориях Донбасса.

Украине необходимо оперативно переориентироваться на украинский уголь, поскольку отечественная энергетика остается зависимой от российского угля - по итогу 2018 года его будет закуплено более 4,3 млн тонн на сумму 400 млн долларов.

Об этом во время брифинга в Верховной Раде сообщил народный депутат Украины Михаил Бондар.

«По прогнозу, в балансе Минэнергоугля на 2018 год указано 4,3 миллиона тонн антрацита. А это 16% от общего объема угля и 83% от всего антрацита, которые будут импортированы из Российской Федерации на общую сумму около 400 млн долларов», - отметил Бондар.

По его мнению, этот уголь имеет сомнительное происхождение и может быть добыт на оккупированных территориях Донбасса.

Бондар подчеркивает, что страна продолжает импортировать уголь из-за того, что 4 отечественные антрацитовые ТЭС могут сжигать этот уголь, даже когда недозагружены станции, которые работают на украинском угле.

«Это означает, что фактически действует обязательная квота на потребление российского антрацита вместо украинского угля», - заявил Бондар.

Депутат считает, что в таких условиях правительство должно принять решение о первоочередной работе энергоблоков ТЭС, которые работают на украинском угле, и загружать ТЭС с импортным антрацитом в последнюю очередь.

«Украинский уголь для украинских ТЭС - гарантия энергонезависимости нашего государства. Вместо закупки антрацита из РФ на 400 млн долларов ежегодно их можно направить на развитие украинской угольной отрасли: увеличение добычи украинского угля более чем в два раза, закупку оборудования, увеличение заработных плат и социальных гарантий шахтеров», - подчеркнул Бондар.

Напомним, за семь месяцев этого года добыча угля на шахтах, подчиненных Минэнерго, сократилась на 284,6 тысяч тонн, или на 10,3%, против соответствующего периода в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в начале сентября горняки одной из шахт в Волынской области отказались спускаться в шахту из-за долгов по зарплате. По словам руководителя Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, администрации шахт «№9 Нововолынская» и «Бужанская» задержали 75% заработной платы работникам за июль.