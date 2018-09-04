"Газпром" начал строительство "Северного потока-2" в Финляндии

Судно-трубоукладчик Solitaire уже прибыл к порту Хельсинки и в ближайшее время начнет прокладку подводной части российского газопровода.

С территории Финляндии в ближайшее время начнется укладка подводной части газопровода "Северный поток-2".

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Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на заявление представителя Nord Stream 2 AG.

Отмечается, что судно-трубоукладчик Solitaire проложит часть газопровода в финской исключительной экономической зоне, а затем перейдет на другой участок.

Позже в 2018 году Solitaire должен будет начать укладку труб в водах России.

Согласно данным сайта Marine Traffic, Solitaire уже прибыл к порту Хельсинки.

Куда он должен отправиться после захода в этот порт, пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, проектом "Северный поток-2" предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".

18 мая после переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости подумать над гарантиями транзита газа через Украину после реализации проекта "Северный поток-2".

В то же время глава МИД ФРГ Гайко Маас в Москве заявил, что правительство Германии поддерживает строительство "Северного потока-2" в обход Украины.