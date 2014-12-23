Нефть дорожает перед выходом позитивной статистики в США

Цены на нефть растут накануне выхода экономической статистики США при слабой активности рынка в отсутствие японских инвесторов, сообщает Reuters.

К 9.00 мск фьючерсы на Brent подорожали на $0,34 до $60,45 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,67 до $55,93.

Аналитики объясняют рост цен ожиданием хорошей экономической статистики США.

"Главное событие сегодня - отчеты о ВВП и заказах на товары длительного пользования в США. Объем заказов на товары длительного пользования говорит об активности в производственном секторе, которая подразумевает рост промышленного потребления нефти. Поскольку американская экономика растет, мы ожидаем благоприятных отчетов", - говорится в отчете Phillip Futures.

В понедельник цена Brent колебалась в диапазоне около $3 за баррель на фоне подъема на фондовых рынках и заявления министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии, что ОПЕК не будет снижать производство независимо от цены нефти.

Читайте такжеСаудовская Аравия ради сохранения доли на рынке готова увеличить добычу нефти"В течение полугода Brent может упасть ниже $60 за баррель, а WTI - до $50, за счет резкого повышения запасов. Чем быстрее будет дешеветь нефть, тем сильнее пострадает мировая нефтяная отрасль. К концу 2015 года нефть может резко подорожать", - говорится в аналитическом отчете Bank of America Merrill Lynch.

Падение цен может замедлиться из-за снижения буровой активности в США.

"Объем бурения в США начал быстро сокращаться. Мы ожидаем, что спад продолжится в первом квартале, если цены на нефть не начнут неожиданно рано расти", - говорится в отчете банка Standard Chartered.