Мир может больше никогда не увидеть нефть по $100 - ОПЕК

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не будет снижать добычу, даже если цены на нефть опустятся до 20 долларов за баррель, заявил в интервью Middle East Economic Survey министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Нуйами, передает ПРАЙМ.

Читайте такжеСаудовская Аравия ради сохранения доли на рынке готова увеличить добычу нефти"Где бы ни оказались цены, сокращение добычи не в интересах производителей ОПЕК, - убежден он. - Если она опустится до 20 долларов, 40 долларов, 50-ти или 60 долларов, это не относится к делу".

По словам министра, мир может никогда больше не увидеть нефть по 100 долларов за баррель. "Если Саудовская Аравия снизит производство,цены пойдут вверх, и русские, бразильцы и разработчики сланцев в США заберут мою долю (рынка)", - подчеркнул аль-Нуйами.

По его оценкам, бюджеты стран Персидского залива способны выдержать длительный период снижения цен, так как себестоимость добычи в регионе составляет 4-5 долларов за баррель. Первыми, по оценке министра, пострадают шельфовые проекты Бразилии, стран Западной Африки и Арктики. "Так что рано или поздно, сколько бы они ни протянули, в конце концов их финансовые возможности заставят их сократить добычу", - прогнозирует он.

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