Ривненская АЭС 24 декабря отключит энергоблок №1 для планового ремонта

Ривненская атомная электростанция 24 декабря отключит от энергосети страны энергоблок №1 для проведения планово-предупредительного ремонта (ППР), который рассчитан на 72-е суток, говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, во время ремонта планируется выполнить: перегрузку ядерного топлива, капитальный ремонт реактора, капитальный и текущий ремонты турбин ТГ-1 и ТГ-2, средний и капитальный ремонты генераторов ТГ-1 и ТГ-2, текущие и капитальные ремонты парогенераторов, капитальные, средние и текущие ремонты главных циркуляционных насосов, а также капитальный ремонт компенсатора объема.

Вместе с тем, запланирован ряд сверхрегламентных работ, направленных на повышение безопасности. Среди них: модернизация программно-технического комплекса систем нормальной эксплуатации и комплекса автоматического регулятора мощности.

В «Энергоатоме» напоминают, что предыдущий ППР энергоблока №1 проводился в июне-августе 2013 года. А длительная топливная кампания блока в течение 2013-2014 годов связана с диспетчерскими ограничениями его мощности в этот период.

Читайте такжеВ Украине будет больше света: Запорожская АЭС досрочно отремонтировала энергоблокПо состоянию на 8:00 23 декабря в работе находятся четыре энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 2 745 МВт. Энергоблоки № 2, 3 и 4 работают со 100% нагрузкой. Реакторная установка энергоблока №1 работает на мощностном эффекте реактивности с последующим выводом энергоблока в ремонт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.