Украина с начала года увеличила потребление угля на 17%

В частности, за июль потребление угля ТЭС и ТЭЦ увеличилось на 6,3%, до 2,157 миллиона тонн.

В январе-июле 2018 года теплоэлектростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины увеличили потребление угля на 17,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 15,2 миллиона тонн.

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Об этом говорится в статистической информации Министерства энергетики и угольной промышленности.

В частности, в июле потребление угля ТЭС и ТЭЦ увеличилось на 6,3% - до 2,157 миллиона тонн, по сравнению с июлем 2017 года.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году ТЭС и ТЭЦ Украины потребили 6 миллионов тонн антрацитового угля и 18,7 миллиона тонн газового.

Минэнергоугля прогнозирует в 2018 году сокращение потребления антрацита в Украине на 20% - до 4,8 миллиона тонн.