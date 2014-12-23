«Надра Украины» выбрала инвесторов для нефтегазового месторождения на Полтавщине

Национальная акционерная компания «Надра Украины» выбрала инвесторов для разработки нефтегазового месторождения, расположенного на Перевозовском месторождении (Полтавская обл.), говорится в сообщении компании.

«Победителем конкурса стала группа юридических лиц: «К энд М груп» и «Спецмехсервис», - говорится в сообщении «Надра Украины».

Согласно сообщению, открытый конкурс по привлечению инвестиций в указанную площадь состоялся 16 декабря в помещении «Надра Украины».

Также сообщается, что спецразрешением на пользование недрами по указанному месторождению владеет компания «Миргороднефтегазразведка» - дочернее предприятие «Надра Украины».

Как сообщал УНИАН, компания рассчитывает на рост добычи углеводородов в Украине за счет привлечения инвесторов в совместные проекты геологоразведки и кредитов под государственные гарантии.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.