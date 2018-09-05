Добыча угля в Украине сократилась почти на 7%

При этом государственные шахты сократили добычу угля на 10,5%.

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе-августе 2018 года сократилась на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 22,07 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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Согласно сообщению, добыча энергетического угля в Украине за январь-август сократилась на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 18 миллионов тонн.

Государственные шахты за отчетный период добыли 2,82 миллиона тонн угля, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Как сообщал УНИАН, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2017 году сократилась на 14,6% по сравнению с 2016 годом – до 34,916 миллиона тонн.

На сегодняшний день Украина из-за боевых действий на востоке страны и блокады грузооборота с неподконтрольными территориями испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.