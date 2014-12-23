Проект бюджета урезает господдержку «Нафтогаза» в 3 раза

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде в 2015 году снизить государственную поддержку крупнейшего энергетического госхолдинга «Нафтогаз Украины» через механизм выпуска ОВГЗ в 3 раза - до 31,5 млрд грн с 96,61 млрд грн в 2014 году.

Соответствующий пункт содержится в законопроекте №1000 «О государственном бюджете на 2015 год», опубликованном на сайте Верховной Рады.

«В 2015 году, согласно расчетам, потребности в средствах НАК «Нафтогаз Украины» по ликвидации разницы (между ценой импортного газа и фактической его реализации – УНИАН) может составить 31,5 млрд грн», - говорится в пояснительной записке к документу.

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Как ранее сообщал УНИАН, 9 декабря на заседании правительства премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что украинцы обязаны платить реальную рыночную цену за энергетические ресурсы, иначе дефицит «Нафтогаза», который составляет 110 млрд грн, при дефиците госбюджета 68 млрд грн, «будет вечным». При этом Яценюк не уточнил сроки повышения тарифов на энергоресурсы для населения.

Кабинет министров еще весной 2014 года утвердил окончательный график повышения тарифов на природный газ для населения вплоть до 2017 года в зависимости от годового потребления.

В частности, предусмотрен следующий график повышения цен на газ: с 1 мая 2015 года — повышение на 40%; с 1 мая 2016 г. - на 20%; с 1 мая 2017 г. - на 20%.

НКРЭ с 1 мая 2014 года повысила минимальный тариф на природный газ для нужд населения на 51,1% - до 1089 грн за тыс. кубометров с 720,54 грн за тыс. кубометров.